Na primeira missa, Leão 14 alerta para 'as noites escuras deste mundo'

A Rede de Sobreviventes de Abusos por Padres disse ver a eleição do papa Leão 14 com "grande preocupação".

A Glaad, uma organização internacional de combate à homofobia, declarou esperar que Leão 14 mantenha os avanços promovidos por Francisco e caminhe "rumo a uma Igreja mais compassiva".

Reações internacionais

Em post na rede social X, o presidente Lula saudou Leão 14 e disse esperar que ele "dê continuidade ao legado do papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade dos seres humanos."

O secretário-geral da CNBB, dom Ricardo Hoepers, destacou a relação do novo papa com o Brasil. "Para nós, do episcopado do Brasil, é um grande presente. O papa Leão 14 conhece o Brasil e, com certeza, teremos todo o apoio dele naquilo que faz parte do nosso trabalho pastoral."

Donald Trump destacou a nacionalidade de Prevost. "Que emoção e que grande honra para nosso país. Estou ansioso para conhecer o papa Leão 14. Será um momento muito significativo!"