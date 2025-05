'Não é problema nosso', diz JD Vance sobre conflito entre Índia e Paquistão

Vice acrescentou que o governo continuaria acompanhando o assunto por meio de "canais diplomáticos". Vance ressaltou esperar que confronto não se torne um conflito nuclear.

Nossa esperança e expectativa é que isso não vire uma guerra regional mais ampla ou, Deus nos livre, um conflito nuclear. (...) Neste momento, não achamos que isso vai acontecer.

JD Vance

A declaração de Vance condiz com a política externa de Trump, guiada pelo jargão: 'América em primeiro lugar'. O republicano defende um recuo do papel dos EUA como mediador em conflitos estrangeiros. Tanto Trump como Vance já afirmaram, por exemplo, que o governo norte-americano está disposto a se distanciar da intermediação de um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia se os dois lados não concordarem em manter um diálogo direto.

Escalada do conflito asiático

Índia acusa forças Armadas do Paquistão de lançar, de ontem para hoje, múltiplos ataques com drones e outras munições ao longo de toda a fronteira ocidental indiana. Nova Delhi disse ainda que tropas paquistanesas recorreram a "numerosas violações do cessar-fogo" ao longo da fronteira dos países na Caxemira, uma região dividida entre os países, mas reivindicada integralmente por ambos.

Ainda não houve resposta do Paquistão à acusação indiana mais recente. Islamabad havia negado anteriormente atacar a cidade de Pathankot no estado indiano de Punjab, Srinagar no vale da Caxemira, e Jaisalmer no estado de Rajastão, dizendo que as acusações eram "infundadas" e "politicamente motivadas", segundo apuração da Folha de S.Paulo.