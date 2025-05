Novo papa, Leão 14 não atendeu desejo de Francisco sobre seu sucessor

Em 2023, durante uma coletiva de imprensa no avião que voltava de uma visita à Mongólia, Francisco falou sobre uma possível viagem ao Vietnã. "Se eu não for, João 24 certamente irá", disse, segundo o Vaticanfiles.

Em 2021, Francisco foi convidado pelo bispo Giuseppe La Placa, de Ragusa, na Itália, a visitar a cidade por ocasião do 75º aniversário da fundação da diocese, em 2025. Diante da data distante, o papa Francisco teria sorrido e, em tom de brincadeira, respondeu que "em 2025 será João 24 que fará essa visita", segundo a Aleteia.

Francisco ou João 24?

Apesar de ter adotado o nome Francisco ao ser escolhido no conclave de 2013, o então cardeal Jorge Mario Bergoglio poderia ter sido o papa João 24. Ele teria dito ao cardeal Francesco Marchisano, no conclave de 2005, que, se tivesse sido eleito naquela ocasião, teria adotado o nome "João", em homenagem a João 23. O registro consta no livro Diario di un Papista, de Gianluca Barile.

Porém, ao ser escolhido no conclave de 2013, como se sabe, Bergoglio optou pelo nome inédito de Francisco. A escolha quebrou uma tradição de séculos sem que um papa escolhesse um nome nunca utilizado.

Três dias após ser proclamado papa, Bergoglio falou sobre a escolha. Em um pronunciamento a jornalistas, disse que dom Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo e de Fortaleza, lembrou-o da dedicação aos pobres. "Quando os votos chegaram a dois terços, aconteceu o aplauso esperado, pois afinal eu havia sido eleito papa. E ele me abraçou, me beijou e disse: 'Não se esqueça dos pobres'. Eu me lembrei imediatamente de Francisco de Assis", contou o pontífice à época. São Francisco de Assis é conhecido como o protetor dos animais, dos doentes e das pessoas em situação de pobreza.