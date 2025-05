Padre Júlio: Sapato preto indica que papa Leão 14 pisará caminho do povo

Acredito que logo o papa Leão 14 surpreenderá o mundo, voltando-se como sempre fez quando foi bispo aos mais pobres, abandonados e esquecidos. Não é possível seguir Jesus e negar o amor, que é mais do que a Justiça. O amor é que faz acolher os imigrantes, refugiados, grupos LGBT e os que são considerados descarte e lixo. Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo do Rua de São Paulo

Padre Júlio condenou as críticas feitas por conservadores a Leão 14 e a atitude de Donald Trump, que postou em suas redes sociais uma imagem gerada por inteligência artificial dele trajado como papa.

Foi um deboche e algo muito sério e grave. Isso se configurou até como um incidente diplomático, porque o papa é chefe de Estado.

Fazendo uma comparação sem juízo de valor, imaginem se o Palácio do Planalto tivesse publicado uma foto do Lula vestido de papa. Já haveria manifestação na avenida Paulista. Imaginem se [Emmanuel] Macron [presidente da França] ou o Xi Jinping [presidente da China] tivessem publicado essa imagem.

Trump não tem influência alguma [na escolha do papa]. Se tivesse, o cardeal Prevost não teria sido eleito papa. Ele foi escolhido por discernimento, em inspiração do Espírito Santo de Deus. Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo do Rua de São Paulo

