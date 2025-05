EUA: católicos pedem igreja inclusiva, com padres casados e contraceptivo

Apesar da redução, há sinal de estabilidade. Entre 2019 e 2024, o grupo de cristãos tem se mantido estável, variando entre 60% e 64%. A parcela protestante apresenta estabilidade desde 2019, e a porção católica, desde 2014, com pequenas flutuações.

Não católicos aumentam

Outras religiões representam 7% dos adultos americanos. Mas, individualmente, a proporção se mantém na casa de um dígito: 1,7% deles se dizem judeus; 1,2% dos entrevistados são muçulmanos; 1,1% são budistas e 0,9% são hindus. Na pesquisa mais recente, 29% afirmam não ter religião —são ateus (5%), agnósticos (6%) ou nada particular (19%).

A pesquisa sugere mais reduções no cenário religioso nos EUA. Americanos mais jovens têm sido menos religiosos do que os adultos mais velhos. Na faixa dos 18 aos 24 anos, eles têm menos probabilidade de se identificarem como cristãos (46%), de orar todos os dias (27%) e de frequentar serviços religiosos pelo menos uma vez por mês (25%), em comparação com as pessoas acima dos 74 anos. Os mais jovens também têm mais probabilidade de não se filiarem a uma religião.

Visão divergente

Católicos dos EUA dizem querer uma Igreja mais inclusiva. Outra pesquisa do Pew Research Center, feita em fevereiro desse ano, mostra que a maioria deles discordam dos ensinamentos da Igreja em questões como controle de natalidade, casamento e sacerdócio.