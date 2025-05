Papa Leão 14 aparece em primeira selfie e dá autógrafo: 'Testar assinatura'

Poucas horas após ser anunciado como novo líder da Igreja Católica ontem, o papa Leão 14 realizou algumas interações com fiéis nas ruas do Vaticano e fez até a primeira selfie de seu papado. Ele foi eleito pelo conclave para ser o sucessor de Francisco, que morreu no final de abril.

O que aconteceu

Em um vídeo, ele aparece descendo de um carro e sendo recebido por um grupo de pessoas. Depois de ter sido nomeado e revelado na praça de São Pedro, o pontífice americano quis cumprimentar alguns fiéis que estavam próximos ao Palácio do Santo Ofício — onde ele residia desde que foi levado ao Vaticano por Francisco para liderar o Dicastério para os Bispos.

Um dos fiéis parabeniza o religioso. ''Estamos muito felizes com sua eleição e desejamos a ela tudo de bom, todas as orações e toda colaboração para o Ministério, pois entendemos os desafios que existem'', diz após Leão 14 dar um aperto de mão em cada um dos presentes.