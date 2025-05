Papa Leão 14 celebra primeira missa e faz alerta contra o 'ateísmo prático'

Em sua primeira homilia pública, o papa Leão 14 fez um apelo direto à autenticidade da fé cristã. Reunido com os cardeais na Capela Sistina, o novo pontífice convidou os fiéis a refletirem sobre a identidade de Jesus e o papel da Igreja Católica em um mundo marcado pela indiferença espiritual.

A celebração aconteceu na manhã desta sexta-feira, 9, com transmissão ao vivo pelo Vaticano. Visivelmente comovido, o papa fechou os olhos por um breve instante no início da missa. Respirou fundo e seguiu com a liturgia.

O rito foi conduzido em inglês e espanhol, dois idiomas que espelham sua trajetória pessoal: nascido nos Estados Unidos, formado em teologia em solo norte-americano, Leão 14 viveu por anos no Peru, onde, como costuma dizer, "tocou com as mãos o coração dos fiéis".