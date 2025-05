Papa Leão 14 escolhe lema que faz referência a Santo Agostinho; leia

A comunidade agostiniana tem origem nos primeiros séculos do cristianismo. Ela surgiu a partir do exemplo de vida e dos escritos de santo Agostinho de Hipona, no século 4º, no norte da África. Após sua conversão, Agostinho fundou uma pequena comunidade monástica com amigos e discípulos, baseada na vida comum, na oração e no estudo.

Séculos depois, em 1244, o papa Inocêncio 4º unificou diversos grupos eremitas sob a Regra de Santo Agostinho. Nesse momento, surge a Ordem de Santo Agostinho, como ela é conhecida hoje. Esse momento marcou a institucionalização oficial da espiritualidade agostiniana na Igreja.

Lemas de outros papas

Francisco, que antecedeu Leão 14 como chefe da igreja, tinha como lema "Olhou-o com misericórdia e o escolheu". O argentino era jesuíta e teve seu pontificado marcado por revoluções dentro da igreja e um olhar mais atento em relação às mazelas sociais.

Bento 16 teve como lema "Cooperador da verdade". O alemão, que assumiu a igreja católica em 2005, permaneceu no cargo até 2013, quando renunciou. Ele morreu em dezembro de 2022.

João Paulo 2º, por sua vez, escolheu a expressão "Todo de Maria" como lema. O polonês foi proclamado papa em 1978 e permaneceu no posto até sua morte, em 2005. Em 2011, ele foi beatificado e sua canonização ocorreu em 2014, quando passou a ser chamado de São João Paulo 2º.