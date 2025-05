Papa pode tomar cerveja? Em BH, Robert Prevost posou com cervejinha na mão

a página oficial de belo horizonte que achou uma foto do novo papa bebendo cerveja aqui em bh???? pic.twitter.com/zIcy8jERcY -- lua? (@cigaretteIover) May 9, 2025

Outros papas também já foram vistos bebendo cerveja. Uma foto do papa Bento 16 circulou nas redes sociais. A imagem é de 2015, quando ele comemorava o seu 90º aniversário.

Em um grupo católico ficaram ofendidos por eu ter postado nosso querido papa Bento XVI tomando cerveja. Pessoas que gostam dele. O que acham? pic.twitter.com/IZxWmlpsX5 -- Patricia ARMF (@adelicatelady) February 2, 2023

Não há proibição no catolicismo para o consumo de álcool. André de Almeida, professor de teologia moral da PUC-SP, explica que a única orientação é em relação ao excesso do consumo de bebidas alcoólicas.

Na Bíblia, não há um texto que isoladamente 'condene' o uso de bebida alcoólica; o que ocorre é que há pessoas com excessivo moralismo que projetam em textos bíblicos, lendo-os de forma reducionista. O que a Bíblia indica é isso: tudo o que existe é para o usufruto do ser humano; tudo em excesso explicita um desequilíbrio humano. No catolicismo, não há nenhuma proibição referente à bebida alcoólica; é óbvio que o alcoolismo não é um problema religioso, mas de desvio psíquico que esconde uma falta/ausência.

André Luiz Boccato de Almeida, professor de teologia moral na Faculdade de Teologia da PUC-SP

Quem é Leão 14?

Ele é natural de Chicago e o papa mais jovem dos últimos 35 anos. Nasceu em 14 de setembro de 1955, filho Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martínez, de ascendência espanhola. Ele tem dois irmãos, Louis Martín e John Joseph. Desde 1990, não há um papa com menos de 70 anos comandando a Igreja Católica.