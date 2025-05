Papado mais curto de um Leão durou 26 dias; mais longo foi de 25 anos

Com a morte da mãe em 1566, quando já tinha 31 anos, ele pode retomar os estudos para ser padre. Pouco depois, o duque da Toscana o transformou em embaixador florentino para o papa Pio 5º, função que exerceu paralelamente a outras no clero por 15 anos. Em 1573, foi proclamado bispo de Pistoia pelo papa Gregório 13; no ano seguinte já era Arcebispo de Florença.

Durante seus anos em Roma, ele cultivou uma amizade com o futuro São Filipe Néri. Ambos teriam o hábito de discutir questões espirituais e Néri teria profetizado que Alessandro um dia seria papa.

Em 1583, ele se tornou cardeal. Mais de uma década depois, em 1596, ele se tornou o representante oficial do papa na França, o que lhe rendeu a simpatia do rei Henrique 4º e dos colegas franceses. O monarca teria gastado 300 mil escudos italianos (a moeda da época) para promover a candidatura papal de Alessandro, segundo o historiador Eamon Duffy, professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e autor do livro "Saints and Sinners: A History of the Popes".

No entanto, ele adoeceu durante a cerimônia de "posse", na Basílica de São João Latrão, segundo historiadores. Ele teria começado a sentir fadiga, febres e resfriado já no dia seguinte.

O mais longevo Leão