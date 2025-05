Como está a jovem 'mais peluda do mundo' 15 anos após recorde?

Ela tinha o corpo e o rosto cheios de pelos. O crescimento anormal de pelos é chamado de hipertricose e, no caso dela, era causado pela síndrome de Ambras. Nat é uma das poucas dezenas de casos conhecidos no mundo.

Hoje, aos 25 anos, Supattra aparece sem os pelos Imagem: Facebook/supattra.sasupan

Desde nova, ela demonstrava ter autoconfiança e dizia não se importar com a condição. "Sou do jeito que sou. Nem fico pensando nisso", disse em entrevista ao canal de TV americano NBC.

Há alguns anos, ela mostra o rosto sem pelos. No Facebook, fotos dela sozinha ou com o companheiro contam parte de sua rotina. No começo de abril, o casal comemorou sete meses de relacionamento.

Nat não detalha em suas redes sociais o motivo pelo qual está sem pelos no rosto. Mas, segundo uma publicação do Guinness, ela mesma se depila regularmente.

O que é hipertricose?

A hipertricose ficou conhecida por séculos como a "síndrome do lobisomem". O termo, porém, desumaniza pessoas que sofrem com a doença. O primeiro caso conhecido de alguém com a condição foi o do espanhol Petrus Gonsalvus ou Pedro González, nascido em 1537 e morto em 1618, de Tenerife.