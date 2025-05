Quem é o brasileiro que regeu coral na primeira missa do papa Leão 14

Monsenhor Marcos Pavan foi nomeado pelo papa Francisco, em 2019, como diretor musical da Capela Musical Pontifícia, conhecida como Capela Sistina. Desde então, ele é o responsável por reger o coral nas principais celebrações litúrgicas do Vaticano, incluindo a primeira missa do papa Leão 14.

Quem é Marcos Pavan

Natural de São Paulo, Pavan tem duas formações musicais: técnica vocal, obtida na capital paulista, e canto gregoriano, em Nova York. Atuou no Coro Lírico do Theatro Municipal de São Paulo. Além da formação musical, é graduado em direito pela USP e em teologia pela Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino.

Nomeação com o aval do papa. Pavan foi nomeado para o cargo por Francisco após a saída do italiano Massimo Palombella, afastado do cargo sob suspeita de corrupção. Palombella teve papel relevante na história musical do Vaticano e foi responsável pelo álbum Habemus Papam, que registrou ao vivo a eleição do papa Francisco.