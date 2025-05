Cardeal brasileiro diz que papa Leão 14 lembra Francisco: 'Jeito fraterno'

Cardeais brasileiros que participaram do conclave compartilharam suas impressões sobre a escolha do papa Leão 14. A experiência foi resumida em uma reunião de fé e fraternidade, e marcada pela universalidade da Igreja.

Entre risos e reflexões, cada cardeal fez uma breve declaração sobre o processo: "Uma celebração que não tem nada a ver com a fantasia dos filmes, mas sim com o discernimento espiritual profundo sobre o estado da Igreja e o perfil do novo Papa", resumiu dom Sérgio da Rocha. "Foi uma experiência marcada pela fé, de vida e fraternidade."

Sentados lado a lado, sob a imagem do recém-eleito papa, estiveram presentes: dom Odilo Pedro Scherer (São Paulo), dom Orani João Tempesta (Rio de Janeiro), dom Sérgio da Rocha (Salvador), Dom Paulo Cezar Costa (Brasília), Dom Leonardo Ulrich Steiner (Manaus), dom Jaime Spengler (Porto Alegre) e dom Raimundo Damasceno (Aparecida) - que não votou no conclave por ter mais de 79 anos.