Lutero, 'pai da genética' e santa: conheça agostinianos famosos como o papa

A santa é conhecida por ter o chamado "corpo incorrupto". O fenômeno que acontece quando o corpo, inteiro ou de forma parcial, não se decompõe, mesmo passado muito tempo da morte. O corpo foi encontrado em perfeito estado, sem ter sido devidamente sepultado por mais de 150 anos.

Os restos mortais de santa Rita de Cássia repousam em uma basílica em sua cidade natal. Parte do rosto foi levemente reparada com cera (imagem acima). Além da preservação incomum, há relatos de cheiro de rosas no túmulo. A santa era ligada à flor por meio de um milagre: uma vez, uma rosa branca teria nascido do lugar onde ela costumava fazer suas orações.

Os agostinianos

A comunidade agostiniana surgiu nos primeiros séculos do cristianismo, inspirada pela vida de santo Agostinho de Hipona, no século 4º, no norte da África. Após sua conversão, Agostinho fundou uma pequena comunidade monástica com amigos e discípulos, baseada na vida comum, na oração e no estudo.

Em 1244, o papa Inocêncio 4º unificou diversos grupos eremitas sob a Regra de Santo Agostinho. Nesse momento, surge a Ordem de Santo Agostinho, como ela é conhecida hoje. Esse momento marcou a institucionalização oficial da espiritualidade agostiniana na Igreja.

As comunidades religiosas são formas específicas de viver o Evangelho. Grupos como jesuítas, franciscanos, e agostinianos são chamados de ordens ou congregações religiosas. Cada um segue uma regra própria, inspirada na vida de um líder religioso, como santo Inácio de Loyola (jesuítas) ou são Francisco de Assis (franciscanos). Apesar das diferenças de espiritualidade e missão, todas buscam servir a Deus e à Igreja por meio de votos religiosos, vida comunitária e ações pastorais ou sociais.