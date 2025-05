'Medo de ser bombardeada', temem brasileiras que moram na Índia e Paquistão

Dias difíceis, medo de morrer e dor de cabeça. Na última semana, a rotina de Taís, que mora há oito meses no país, tem sido diferente. Sem trabalhar, já que a recomendação é ficar em casa, ela tenta voltar ao Brasil, mas os aeroportos estão fechados por causa do conflito. "Estou presa, como vou sair? Ele [meu marido] está tentando resolver a documentação dele para ir comigo, mas a embaixada está muito devagar", lamentou.

A mulher se mudou para o Paquistão para casar e trabalhar. Taís nasceu no Ceará, mas morou nos últimos 14 anos no Rio de Janeiro. Hoje, ela mora com o marido, que é paquistanês, as cunhadas e a sogra. "Tenho passado por dias difíceis aqui, com medo, dor de cabeça, sensação estranha. Não acredito que vim do Brasil para morrer de bomba. Tenho medo de ser bombardeada", afirmou.

Exército nas ruas e explosões. No local onde mora, a brasileira esbarra com soldados paquistaneses em cada esquina, nas poucas vezes que tem saído de casa. A ordem é sempre estar com o seu documento de identidade. "É um cartão com chip, eles [os soldados] validam em uma máquina para comprovar que moramos aqui". Ela ainda não se acostumou a ouvir o estrondo das explosões. "Escutamos muitos barulhos, mas eu não pensava que eram bombas, achei que eram tiros, como no Rio de Janeiro, não quero morrer com bombas".

'Dá para ver caças no céu a todo momento'

0:00 / 0:00

Brasileira diz que situação onde mora está crítica. Priscila Angelini, 39, nasceu na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, mas vive no Paquistão há quase um ano. Ela é casada com um paquistanês e mora na cidade de Rawalpindi, a cerca de 17 km da capital Islamabad. Ela descreve que vê caças no céu a todo momento. "Todo dia é barulho de mísseis no céu. Tudo aqui está fechado, nada abre por medo. Meu marido está sem trabalhar desde o início da semana. Meu medo é a situação piorar ainda mais".