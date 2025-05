Engenheiro brasileiro é encontrado morto no litoral da Argentina

Procurado, o Ministério das Relações Exteriores disse que não pode pagar. "O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é decisão da família e não pode ser custeado com recursos públicos, à luz do § 1º do artigo 257 do decreto 9.199/2017", diz em nota.

Embaixadas e Consulados brasileiros podem prestar orientações gerais aos familiares, apoiar seus contatos com o governo local e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios.

Ministério das Relações Exteriores

Quem puder ajudar com a vaquinha, a chave pix do pai do Rafael, João Aparecido Rodrigues, é o CPF 407.700.015-72.