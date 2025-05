Enchentes deixam pelo menos 100 mortos na República Democrática do Congo

No mês passado, mais de 10 mil pessoas foram obrigadas a deixar as casas na província de Tanganica, que fica próxima à vila, por causa das chuvas. As enchentes provocaram alagamentos de outro rio, o Rugumba. Centenas de casas foram destruídas, conforme relatos do governo na época.

Além da crise climática, região enfrenta guerra civil. Província de Tanganica recebeu ao menos 50 mil refugiados de Kivu do Sul, região à leste da República Democrática do Congo, que vive uma grave crise humanitária após o avanço do grupo rebelde M23 (nome remete à data de assinatura de um acordo de paz não cumprido, 23 de março de 2009). Em janeiro, os rebeldes tomaram várias cidades estratégicas e chegaram à capital provincial, Bukavu. Com a retirada da missão de paz da ONU (Organização das Nações Unidas) e o recuo do exército congolês, a população enfrenta saques, tiroteios e deslocamentos em massa.