EUA estocam carne brasileira temendo alta de preços, diz New York Times

Com o risco "Trump" o Brasil —maior exportador de carne bovina do mundo— saiu ganhando. De acordo com o jornal, os compradores internacionais, como China e EUA, têm aumentado a busca por frigoríficos brasileiros, o que já elevou os preços em 20% desde o início de abril.

Carne bovina brasileira é disputada por China e EUA Imagem: GettyImages

Corrida por proteína

Tarifa de 10% sobre produtos brasileiros incomoda frigoríficos americanos. Os produtores brasileiros estão animados para preencher a lacuna deixada pelas 390 empresas dos Estados Unidos que tiveram licenças de exportação de carne revogadas pelo governo chinês. "Alguém vai precisar fornecer essa carne", disse o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro ao The New York Times.

Brasil é maior exportador de carne do mundo. Embora os Estados Unidos ainda sejam o maior produtor mundial de carne bovina, o consumo dos dois países ultrapassa em muito o que eles produzem —sobretudo para o consumo doméstico.