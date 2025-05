'Gostou de boa cerveja e comida mineira': a história da foto do papa em BH

Morales diz que não se surpreendeu com a eleição, embora o nome de Prevost não estivesse entre os mais cotados pela imprensa especializada.

Três dias antes da votação, eu disse que ele seria um bom nome. E era capaz de apostar que seria nosso papa. Era alguém diferente, equilibrado, de fora do jogo de forças mais evidentes do Vaticano. E acho que os cardeais perceberam isso.

Francisco Morales

A escolha do nome papal também foi interpretada como um aceno à tradição social da Igreja. Leão 13, que inspirou o novo papa, foi autor da encíclica que lançou as bases da doutrina social da Igreja e tratou da dignidade do trabalho.

"Me parece que o Papa Leão 14 vai olhar com atenção para os trabalhadores, os empobrecidos e as desigualdades. A escolha do nome pode ser um sinal claro", aposta Morales. "Traz a identidade dele e evita comparações desnecessárias com Francisco".

Apesar disso, Morales acredita que o novo papa dará continuidade à agenda de seu antecessor, com foco especial no diálogo, na paz e na construção de uma Igreja aberta.

"Estamos diante de um homem de espiritualidade profunda, preocupado com a justiça social e a escuta. E que, por mais formal que seja o cargo, segue sendo fiel a sua essência. Acredito que se preocupará com os mais pobres, com os excluídos e com a natureza."