Irã nega que vá ajudar à Rússia e reafirma direitos sobre energia nuclear

O Irã negou ter planos de enviar lançadores de mísseis balísticos à Rússia, após o relato de autoridades ocidentais de que a entrega seria feita em breve. Teerã também reafirmou que não abrirá mão do programa nuclear.

O que aconteceu

Autoridades de segurança ocidentais e uma fonte regional disseram que o Irã estaria se preparando para entregar lançadores do míssil Fath-360 à Rússia. Esses equipamentos permitiriam disparos contra alvos ucranianos próximos à linha de frente e áreas civis perto da fronteira com a Rússia. As informações foram relatadas pela agência Reuters.

Lançadores teriam sido enviados após a entrega de mísseis balísticos no ano passado, em navios de bandeira russa. Segundo os EUA, nove embarcações sancionadas foram usadas no transporte. Três fontes confirmaram que os mísseis chegaram, mas os lançadores não estavam incluídos na carga.