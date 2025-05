'Polêmica não ajuda em nada': o que papa pensa sobre mulheres, LGBTs e mais

O norte-americano também já lamentou o fomento e "simpatia por crenças e práticas que estão em desacordo com o Evangelho". Na ocasião, em 2012, ele citou o "estilo de vida homossexual" e "famílias alternativas compostas por parceiros do mesmo sexo e seus filhos adotivos". As informações são do jornal norte-americano The New York Times.

Como bispo no Peru, se opôs a um plano do governo de incluir ensinamentos sobre gênero nas escolas. "A promoção da ideologia de gênero é confusa, porque busca criar gêneros que não existem", disse ele à mídia local.

Novo papa criticou governo Trump e apoiou Francisco em questões sociais. O novo papa já criticou abertamente o governo de Donald Trump e é um profundo conhecedor do Brasil e da América Latina.

Em novembro do ano passado, Prevost falou sobre a crise climática. Ele indicou ser necessário que a humanidade passe "das palavras à ação" frente ao tema, reforçando o compromisso da Santa Sé com a preservação ambiental, relembrando iniciativas como a instalação de painéis solares no Vaticano e a adoção de veículos elétricos. "O domínio sobre a natureza não deve ser tirânico, mas uma relação de reciprocidade", declarou.

Proximidade com as vítimas de abuso

Já em 2023, o papa apontou para a necessidade de ser mais responsável no acompanhamento de vítimas que denunciaram abuso dentro da igreja. Ao Vatican News, indicou a necessidade de estar próximo dos denunciantes. "Não podemos fechar os nossos corações, a porta da Igreja, às pessoas que sofreram abusos", disse. Entretanto, ele já foi criticado no passado por supostamente acobertar casos de abuso sexual nos EUA e no Peru.