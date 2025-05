Em 1ª saída do Vaticano, Leão 14 visita túmulo de papa Francisco em Roma

Leão 14 é o primeiro papa nascido nos Estados Unidos. Natural de Chicago e com cidadania peruana, Robert Francis Prevost pertence à Ordem de Santo Agostinho. Atuou como missionário no Peru, foi bispo de Chiclayo e, posteriormente, prefeito do Dicastério para os Bispos, nomeado por Francisco.

A eleição do papa, após quatro votações no conclave, marca uma continuidade pastoral e institucional. Em sua primeira fala aos cardeais, Leão 14 reafirmou o compromisso com uma Igreja missionária, acolhedora e sinodal. Como destacou o Business Insider, a escolha simbólica no brasão indica um pontífice disposto a manter o espírito de reforma e diálogo de seu antecessor, mas com traços de firmeza e identidade espiritual bem definidos.