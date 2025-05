'Ianque latino': por que o papa Leão 14 se tornou cidadão peruano?

Quando foi chamado a Roma em 2023 pelo papa Francisco para se tornar prefeito do dicastério para os bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, deixou o país emocionado. Em uma carta dirigida a seus fiéis, ele escreveu que "teve a alegria e o orgulho de se identificar com o povo peruano. Sempre estarei perto de você", declarou.

O Peru atravessa uma grave crise de insegurança, com um aumento preocupante de extorsões e assassinatos. Muitos depositam suas esperanças em Leão 14. "Ele vai mudar as coisas no mundo, a guerra e tudo mais, mas especialmente a violência no Peru, espero", acredita Margarita.

Em frente à catedral de Lima, alguns católicos foram com a bandeira peruana para celebrar a eleição dele. "Um papa quase peruano! Ele sabe quem somos, conhece nosso sofrimento, o que nos falta", diz Eliana, que foi comemorar o resultado do conclave.

