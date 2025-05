Ucrânia e aliados europeus propõem trégua de 30 dias à Rússia

A Ucrânia propôs na manhã de hoje um cessar-fogo "completo e incondicional" de 30 dias à Rússia.

O que aconteceu

Se aceito, cessar-fogo passa a valer na segunda-feira (12). O ministro das Relações Exteriores ucraniano Andrii Sibiga afirmou em publicação nas redes sociais que a trégua deveria acontecer "em terra, mar e ar".

Pedido foi feito com ajuda de aliados europeus. Ontem, uma reunião virtual da "coalizão dos dispostos" contou com a presença de Emmanuel Macron, da França; Fredrich Merz, novo chanceler alemão; Donald Tusk, da Polônia, e Keir Starmer, do Reino Unido, para discutir o cessar-fogo e a possibilidade de um acordo de paz entre os dois países.