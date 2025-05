Carpas asiáticas viram questão de estado e Trump pede controle dos animais

Carpas asiáticas têm se espalhado pelo rio Mississippi e afluentes, competindo com os peixes nativos por recursos e afetando a qualidade da água. Se as carpas atingirem os Grandes Lagos, espécies como o walleye e o yellow perch podem ser "irremediavelmente prejudicadas", causando impacto na economia e no ecossistema local.

Existem quatro espécies principais: carpa preta, carpa capim, carpa prateada e carpa cabeça-grande. Todas causam desequilíbrio ecológico. A carpa preta come moluscos nativos, alguns já ameaçados. A carpa capim devora plantas aquáticas e muda a estrutura dos ecossistemas. Já as carpas prateada e cabeça-grande filtram plâncton, competindo com larvas de peixes nativos por alimento.

Para conter a ameaça, o projeto Brandon Road Interbasin, que conta com apoio federal, precisa avançar com urgência, mas enfrenta atrasos devido à falta de ação do estado de Illinois. O governo dos EUA afirma ter destinado US$ 274 milhões para a construção do sistema de barreiras, que será realizado em colaboração com os estados de Illinois e Michigan. No entanto, o processo foi atrasado, segundo Trump, por uma decisão do governador de Illinois, J.B. Pritzker, que adiou a aquisição de terras necessárias para o início da obra.

Memorando de Trump exige que Illinois adquira as terras necessárias para a construção até julho, e que todas as permissões e aprovações sejam concedidas rapidamente, para que as obras possam ser iniciadas sem mais demora. Além disso, o governo federal se comprometeu a agilizar processos relacionados a licenças ambientais e infraestrutura, visando bloquear a entrada das carpas nos Grandes Lagos de forma eficiente e rápida.

Em 2019, estado norte-americano de Kentucky adotou eletrochoque para tentar conter a invasão de carpas asiáticas nos lagos de água doce da região Imagem: Reprodução/Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Kentucky

Eletrochoque e barreiras

Em 2014, Chicago pensou até em bloquear canais para evitar a proliferação das carpas. Cinco anos depois, autoridades do Kentucky adotaram uma medida extrema para tentar controlar a população das carpas: eletrocutar os peixes com barcos equipados, chamados de shocking boats. A cena foi registrada em vídeo pelo governo local e causou impacto nas redes sociais.