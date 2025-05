'É como se o medo não existisse': como é a vida de brasileiras na Islândia

Brasileiras que vivem na Islândia, líder no ranking global de desenvolvimento humano, relatam como é morar no país e apontam o que ainda separa as duas realidades. O Brasil melhorou cinco pontos no ranking e está na 84ª posição no ranking divulgado pela ONU, longe da pontuação obtida pelo país nórdico.

Rotina sem medo

Anna Kellen Bull, empresária do setor de turismo, vive em Reykjavík com o marido e o filho pequeno. "Posso andar tarde da noite, sozinha, com meu celular na mão, e saber que vou voltar com todos os meus pertences", diz. "Já sofri assédio no transporte público no Brasil — aqui, nunca passei por nada parecido".

A sensação de segurança também é descrita por Luciana Moço, de Niterói (RJ), que vive na Islândia desde 2014. Ela também atua no setor de turismo e se divide entre o país nórdico e Bali, na Indonésia. "Mulheres vivem com liberdade real, crianças pequenas vão sozinhas para a escola, algo que no Brasil ainda parece impensável", afirma. "É como se o medo não existisse no cotidiano — e isso muda tudo".