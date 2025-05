Índia acusa Paquistão de 'repetidas violações' do cessar-fogo

O pacto de compartilhamento de água entre a Índia e o Paquistão continua suspenso, disseram quatro fontes governamentais à Reuters. Ele permaneceu suspenso mesmo após o acordo de cessar-fogo. "O Tratado das Águas do Indo não fazia parte das discussões (de cessar-fogo)", disse uma fonte do Ministério da Água do Paquistão.

Guerra da água

A Índia desistiu do pacto no mês passado, após um ataque contra turistas hindus na Caxemira. Homens armados mataram 26 turistas na Caxemira indiana no dia 22 de abril. A Índia afirma que o ataque foi apoiado por Islamabad. O Paquistão negou envolvimento na violência e disse que prepara uma ação legal internacional sobre a suspensão do tratado, que garante água para 80% de suas fazendas.

A suspensão do pacto foi uma das muitas medidas de retaliação tomadas pelas nações do Sul da Ásia após o ataque à Caxemira. Dentre outras medidas estão o fechamento de fronteiras terrestres, a suspensão do comércio e uma pausa na emissão de quase todas as categorias de vistos para os cidadãos uns dos outros.

O Tratado das Águas do Indo foi mediado pelo Banco Mundial em 1960. Ele regulamenta a divisão das águas do Rio Indo e seus afluentes entre as nações do sul da Ásia.

Os rios que abastecem o Paquistão nascem na Índia. "A água que pertence à Índia e que até agora fluía para fora será retida para servir aos nossos interesses e será utilizada dentro do país", declarou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em um discurso público, nesta semana. O Paquistão advertiu que qualquer tentativa de modificar o fluxo desses rios será considerada "um ato de guerra".