A santa que fez um papa sair de exílio: 'Não seja uma criança tímida'

As "mantellatas", como eram conhecidas devido ao uso de um manto preto, não viviam em conventos: moravam em suas próprias casas e conciliavam as atividades familiares ou profissionais com um cotidiano de oração, penitência e caridade. Como nenhuma delas era tão jovem quanto Catarina, inicialmente houve resistência em aceitá-la no grupo, mas a santa conquistou a piedade das integrantes depois de ter adoecido por ter feito jejuns severos, um sinal de sua devoção.

Catarina de Siena viveu diversos êxtases: estados de transe durante a oração, caracterizados por uma intensa união com Deus, onde ela se sentia "transportada" para um mundo espiritua Imagem: Domenico Baccarini

"Seus biógrafos relatam que, por muito tempo, ela só se alimentou de hóstia consagrada, quando ia à missa", afirma Maria Cecília.

Em 1367, Catarina afirmou que teve uma visão mística em que Jesus pedia para ela sair da cela de seu quarto e servir as pessoas em sua cidade.

"Através de ações de caridade, Catarina saiu da obscuridade do claustro em que vivia em sua residência e adquiriu notoriedade no plano local e regional", descreve o historiador Caio César Rodrigues, em sua dissertação de mestrado "A experiência mística da 'conoscenza di sé' no ideário político de bom governo de Catarina de Siena (1347-1380)".

Catarina cuidava das viúvas enfermas de seu grupo e também dos doentes do hospital Santa Maria della Scala e do leprosário San Lazzaro, com relatos de curas consideradas milagrosas. Foi assim que se tornou uma figura respeitada na cidade.