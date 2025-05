Massagista argentina exigia bolos e doces para não vazar nudes de cliente

A vítima, um homem com mais de 50 anos, só denunciou o caso no fim de 2024, após dois anos de extorsão. O relacionamento com a massagista começou em 2021 e envolvia trocas de mensagens e videochamadas. Algumas dessas conversas foram gravadas por ela sem consentimento, segundo investigadores citados pelo jornal La Nueva.

A quantia extorquida passa dos 3 milhões de pesos argentinos (mais de R$ 15 mil). As ações criminosas ocorreram entre novembro de 2022 e novembro de 2024. A Justiça autorizou a prisão preventiva da profissional e o caso está sob responsabilidade do promotor Rodolfo de Lucía, da UFIJ nº 20 de Bahía Blanca, conforme apontam o Clarín e La Nueva.

Embora o caso envolva extorsão baseada em sexo, o Código Penal argentino não tipifica essa conduta. "É um caso de sextorsão, que está previsto em uma lei nacional, mas não está descrito no Código Penal. Por isso ela será indiciada por extorsão", afirmou uma fonte policial ao jornal Clarín.