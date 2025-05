'Saiu pra caminhar e maré subiu', diz pai de brasileiro morto na Argentina

A família do brasileiro Rafael Barlete Rodrigues, 32, encontrado morto no litoral da Argentina na quarta-feira (7), tenta se recuperar da perda enquanto busca ajuda para arrecadar ao menos R$ 21 mil para trazer o corpo de volta ao Brasil. A suspeita das autoridades é que a maré subiu enquanto Rafael caminhava em uma região rochosa no sul de Mar del Plata, disse ao UOL João Aparecido Rodrigues, pai de Rafael.

O que aconteceu

O corpo do engenheiro civil foi encontrado ao meio-dia. Moradores do bairro Los Acantilados ligaram para a emergência ao avistarem o corpo entre as rochas. Bombeiros e Defesa Civil percorreram um quilômetro por trilha para chegar ao local. Rafael foi encontrado de bruços, vestido com uma camiseta preta e cueca branca.

A suspeita é que a maré subiu e o engenheiro ficou preso no rochedo. "Ele me mandou mensagem umas 14h de terça, no dia em que sofreu o acidente", diz o pai. "Ele saiu da pousada umas 17h pra andar na beira da praia. Ele se dirigiu para um lado da praia que tinha pedras e barranco. Um amigo local disse que ele gostava de andar naquele lado."