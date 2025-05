Índia reduz papel dos EUA em trégua com Paquistão: 'acordado diretamente'

Já o Paquistão "sempre buscou mediação internacional". "Então eles vão elogiá-la", acrescentou ela, dizendo que é "a única maneira de pressionar a Índia a discutir e resolver a disputa da Caxemira", a região em disputa.

O acordo foi alcançado após um dia intenso de combates. Como Índia e Paquistão são potências nucleares, o temor era que os ataques retaliatórios saíssem do controle.

O Departamento de Estado dos EUA disse que ofereceu ajuda para manter as negociações. O secretário Marco Rubio escreveu no X que os dois lados concordaram em "iniciar negociações sobre um amplo conjunto de questões em um local neutro". Já o secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, disse que os diretores-gerais de operações militares dos dois países devem se reunir na segunda-feira.

Trégua permanece

O cessar-fogo se mantém neste domingo (11). A trégua foi selada no sábado (10), após quatro dias de ataques e contra-ataques que, além das mortes, provocaram a fuga de milhares de habitantes. Foi o pior surto de violência desde o último conflito aberto entre a Índia e o Paquistão, em 1999.

A Índia denunciou "repetidas violações" ao cessar-fogo. Já o Paquistão declarou que "permanecia comprometido" com a trégua e que suas forças estavam tratando as violações indianas com "responsabilidade e moderação".