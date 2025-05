Índia e Paquistão se declaram vitoriosos após cessar-fogo na Caxemira

Na Índia, ministro da Defesa diz que acordo é "sinal de força". Rajnath Singh chegou a dizer que a ofensiva "é símbolo da força e vontade política, social e estratégica da Índia". Singh disse ainda que o exército paquistanês sentiu o "rugido das forças indianas", ainda segundo o jornal britânico.

O acordo entre Índia e Paquistão foi fechado no último e se mantém hoje. Os EUA disseram que mediaram o processo, porém posteriormente a Índia disse que o trato entre os dois países ocorreu sem qualquer participação dos Estados Unidos.

Como ocorreu a escalada recente entre Índia e Paquistão?

Ponto-chave do conflito é Caxemira. Região tem é dividida entre Índia, de maioria hindu, e Paquistão, de maioria muçulmana - na área, há predominância de seguidores do islamismo. Ela é foco de disputa entre os países desde que se tornaram independentes do Reino Unido, em 1947.

Recentemente, 26 turistas foram mortos na Caxemira indiana. Nova Déli acusou o Paquistão de estar por trás da ação, o país nega. Até hoje não se sabe a autoria do atentado.

Índia atacou o Paquistão por represália às mortes. País fez ataques aéreos contra a Caxemira paquistanesa, o que causou mortes e destruição. O Paquistão, por sua vez, contra-atacou o país vizinho.