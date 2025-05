Presidente do Irã: 'Pedido para desmantelar programa nuclear é inaceitável'

O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, classificou como "inaceitáveis" os pedidos para desmantelar as instalações nucleares do país. A declaração foi feita hoje após a conclusão da quarta rodada de negociações nucleares indiretas entre Teerã e Washington, realizada em Mascate, Omã.

O que aconteceu

EUA pedem que Irã desmonte as instalações nucleares do país, algo que o país discorda. "O tema do desmantelamento do conjunto das instalações nucleares iranianas é inaceitável para nós", afirmou Massoud Pezeshkian. Segundo ele, o Irã "não renunciará aos direitos nucleares pacíficos".

Países buscaram "entender melhor as posições" e encontrar caminhos "realistas e razoáveis" para superar as divergências. O porta-voz iraniano Esmaeil Baghaei afirmou, em publicação no X, que as conversas foram "difíceis, mas úteis". A próxima rodada será coordenada e anunciada por Omã.