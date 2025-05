Sinal de respeito e profecia: por que os papas não escolhem o nome Pedro?

A Profecia dos Papas atribui frases em latim a cada papa. Os dísticos, como são chamadas as frases codificadas, foram dados a 112 pontífices, desde Celestino 2º (eleito em 1143) até Pedro 2º, que seria o último papa da Igreja Católica. Os lemas curtos descreveriam cada um dos bispos de Roma. Acredita-se que a profecia tenha sido escrita em 1139.

Pedro, o Romano, pastoreará as ovelhas em meio a muitas tribulações; quando estas terminarem, a cidade das sete colinas será destruída, e o Juiz Terrível julgará o seu povo. Fim. Profecia de São Malaquias

Uma profecia questionada

A autenticidade da profecia de São Malaquias é contestada. A "descoberta" das previsões do santo em 1590 —mais de 450 anos após sua suposta revelação— é amplamente questionada por estudiosos, por exemplo. Não há qualquer menção a elas antes do século 16, explica Luis Alberto De Boni, doutor em Teologia e ex-professor da PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).

Muitos estudiosos acreditam que a profecia foi criada para influenciar um conclave. O objetivo seria manipular a escolha de um novo papa no século 16, mais precisamente no segundo conclave de 1590, realizado após a morte do papa Urbano 7º.

A Igreja Católica não tem uma posição oficial sobre a profecia de São Malaquias. Alguns teólogos, porém, contestam classificar o texto como "profecia", argumentando que o termo deve ser exclusivo para previsões encontradas na Bíblia.