Sem recuo, mas sem revolução: Leão 14 é aposta de longo prazo do Vaticano

Escolha por norte-americano foi celebrada por Trump, que tentou influenciar o conclave. O perfil de Leão 14, no entanto, se opõe ao do presidente dos EUA. "Ele discursou em italiano e em espanhol, não falou em inglês. Ele agradeceu à diocese do Peru, mas não falou da cidade dele, Chicago. Ou seja, ele se sente muito mais representante da América Latina, do que da América do Norte", observa Francisco Borba.

Conclave foi decidido em apenas dois dias, o que indica forte consenso dos cardeais. "Conciliação foi uma palavra que se falou muito nas congregações antes do conclave. Eleição depois de quatro votações é muito rápido. Está claro que o que se quer é seguir o legado de Francisco com uma figura próxima à América Latina, região que sofre pressão migratória pelos EUA", diz Brenda Carranza.

Último post do então cardeal Prevost no X é crítica a Trump e ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele. No texto, o novo líder da Igreja Católica questiona a deportação irregular de Kilmar Abrego Garcia, cidadão salvadorenho residente nos EUA.

Texto do usuário Rocco Palmo, compartilhado por Prevost, cita recepção de Bukele por Trump na Casa Branca. Ele destaca a "deportação ilícita de um residente norte-americano pelo governo federal".