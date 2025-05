NYT: sul-africanos brancos obtêm status de refugiados e vão para os EUA

Para o New York Times a situação se assemelha à criação do regime de apartheid na África do Sul. "Brutal", classificou o jornal norte-americano que destaca a diferenciação dada por Trump para sul-africanos brancos e pessoas que solicitaram refúgio aos EUA na tentativa de fugir de guerras.

Trump suspendeu praticamente todas as admissões de refugiados para pessoas que fugiam da fome e da guerra de lugares como o Sudão e a República Democrática do Congo.

The New York Times

Ao todo, 49 pessoas embarcaram no voo com destino a Washington. A decisão foi questionada por grupos de acolhimento a imigrantes. "Ridiculariza um sistema criado para ajudar os mais vulneráveis", diz o jornal.

Sul-africanos brancos representam somente 7% da população. Ao New York Times o departamento de Estado informou que pelo menos 8.000 deles pediram refúgio aos Estados Unidos, mas ainda não há previsão de quando o governo irá avaliar essas solicitações.

Disputa por terra na África do Sul é questionada por Trump

Metade do território do país pertence aos sul-africanos brancos. Mesmo sendo minoria, eles detêm a maioria das terras agrícolas desde a política de apartheid, quando a população negra foi proibida de exercer agricultura e pecuária remunerada.