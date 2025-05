Casal morre após Ferrari de R$ 2,3 milhões cair em rio na Espanha

Um casal britânico morreu após a Ferrari em que estavam, avaliada em 300 mil libras (cerca de R$ 2,3 milhões), sair da estrada e cair em um rio na Espanha, durante um rali.

O que aconteceu

Casal estava na estrada N-621, conhecida por suas paisagens e curvas perigosas no caminho. Eles viajavam com um grupo com cerca de 20 carros da marca e participavam de um rali, no sábado, na província de León, a cerca de 2h20 de Madri.

Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle, saiu da pista e caiu no rio Yuso. A Ferrari 488 GT Modificata ficou completamente destruída com o impacto e parte do veículo ficou submersa.