Capela e biblioteca: como é o apartamento papal, reaberto por Leão 14

O Vaticano divulgou hoje as imagens do papa Leão 14 reabrindo o apartamento papal, uma de suas residências oficiais. Selado desde a morte do papa Francisco, o apartamento foi reaberto ontem, após a primeira oração dominical do novo pontífice.

Como é o apartamento papal

Leão 14 visita o apartamento papal no Vaticano Imagem: AFP/Vatican Media 11.mai.2025

As dependências do apartamento ficam no terceiro andar do Palácio Apostólico Romano. Com vista para a Praça de São Pedro, a unidade é acessada por um elevador privado e conta com uma série de cômodos à disposição do papa.