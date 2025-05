México: vídeo mostra pessoa pendurada em balão em chamas antes de cair

Um balão de ar quente pegou fogo no México, e caiu no meio de um evento público, deixando uma pessoa morta e duas feridas.

O que aconteceu

Vítima fatal era condutor do balão, e foi identificado como Lucio Bañuelos Dorado, de 40 anos. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o homem pendurado no veículo em chamas, antes de cair de uma altura de cerca de 100 metros. O incidente aconteceu no município de Enrique Estrada, que fica no estado de Zacatecas, no centro do país e a cerca de 7h da Cidade do México.

Feridos sofreram queimaduras de primeiro grau. Segundo as autoridades mexicanas, ferimentos não são considerados graves. As identidades delas não foram informadas.