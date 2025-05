Embaixador do Brasil no Vaticano vai se encontrar com papa Leão 14 na sexta

Primeiro encontro com jornalistas. O papa se reuniu pela primeira vez hoje com jornalistas da imprensa mundial no Vaticano. Leão 14 pediu o fim de uma polarizadora "guerra de palavras" e a libertação de jornalistas presos ao redor do mundo. "Vocês estão na linha de frente narrando conflitos, esperanças de paz, situações de injustiça e pobreza", lembrou.

O papa ressaltou o desafio da classe de comunicação diante da inteligência artificial. O sumo pontífice destacou a responsabilidade e o discernimento para lidar com a ferramenta. "Devemos evitar uma comunicação ruidosa e forçada e buscar uma comunicação capaz de ouvir as vozes dos fracos, que não têm voz", disse o papa.

O sucessor do papa Francisco tem algumas metas a cumprir nestes primeiros dias de papado. Aos 69 anos, o líder de 1,4 bilhão de católicos terá de definir o local onde irá residir. O novo papa precisará decidir se irá morar nos aposentos papais ou se fará a opção de morar num apartamento modesto, como seu antecessor, que morou num imóvel em Santa Marta.

O Papa Leão 14 gesticula enquanto lidera uma audiência com representantes da mídia, no salão Paulo VI, no Vaticano, em 12 de maio de 2025 Imagem: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Leão 14 terá de decidir, também, a data e o local de sua primeira viagem. É provável que o papa visite a Turquia no final deste mês para o 1.700º aniversário do Concílio de Niceia, um importante evento ecumênico, uma vez que o compromisso estava na agenda do papa Francisco.

A missa de posse do papa será realizada no próximo domingo (18) na praça de São Pedro. Na celebração, ele receberá os símbolos do poder papal: o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost vestirá o pálio, uma espécie de estola reservada para grandes celebrações, e receberá o anel de papa, conhecido como "anel do pescador".