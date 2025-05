EUA e China anunciam redução temporária da tarifas

"Não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor no planeta Terra do dia para a noite", disse Lula.

"O multilateralismo foi o que garantiu todos esses anos de harmonia entre os Estados, não foi o protecionismo.

O protecionismo no comércio pode levar à guerra, como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade."

A declaração foi feita após o anúncio da trégua na guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.

Amanhã, Lula se reunirá com o líder chinês, Xi Jinping. Esta é a terceira visita de Estado de Lula à China, durante a qual devem ser divulgados novos investimentos do país asiático no Brasil.

Ucrânia acusa Rússia de ataque após proposta de diálogo

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, afirmou nesta segunda-feira que o país continua sendo atacado por drones russos, apesar do pedido de cessar-fogo incondicional feito por líderes europeus e da proposta de diálogo direto com Putin feita ontem por Zelensky.