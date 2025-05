Lista de sobrenomes não é imune a decreto sobre nacionalidade italiana

O Governo da Itália anunciou, no final de março, um endurecimento nas regras para que descendentes de italianos obtenham a cidadania do país. A mudança fez com que somente filhos e netos de pessoas nascidas na Itália possam obter a cidadania.

Recentemente, circulou na internet uma lista com algumas dezenas de sobrenomes teoricamente imunes ao decreto.

O que aconteceu?

Apesar da publicação da lista em diversos sites, nada consta nesse sentido no decreto publicado pelo governo italiano. O texto prevê, de fato, algumas exceções, como o reconhecimento da cidadania para quem enviou toda a documentação necessária até as 24 horas do dia 27 de março de 2025, e para quem tem um dos pais (ou pai adotivo) residente na Itália por pelo menos dois anos consecutivos antes do nascimento ou adoção da criança.