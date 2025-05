Menino de 8 anos usa celular da mãe e compra R$ 23 mil em pirulitos nos EUA

Ao abrir o aplicativo do banco, a norte-americana Holly LaFavers se surpreendeu quando viu uma compra desconhecida de US$ 4.200 (cerca de R$ 23,5 mil), que deixou o saldo da conta negativo.

O que aconteceu

Mulher descobriu o responsável por gastar mais de 4 mil dólares: seu filho de 8 anos. Moradora de Somerset, no estado de Kentucky, LaFavers contou ao programa Good Morning America como tudo aconteceu.