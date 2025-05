Sob Leão 14, mulheres seguirão ocupando últimas fileiras, dizem teólogas

Atualmente funcionárias ocupam 26% dos pontos na Cúria Romana. Ainda que a presença de mulheres não corresponda a um terço do total, houve significativo crescimento com Francisco. Quando o argentino assumiu como pontífice, apenas 19,3% dos trabalhadores da Cúria eram mulheres.

Ainda que Leão 14 represente uma continuidade do pensamento de Francisco sobre as mulheres, as reformas reivindicadas pelas católicas ao redor do mundo devem continuar adormecidas. Ao contrário de outros papáveis, que se declaravam abertamente favoráveis ao diaconato feminino, Prevost jamais emitiu uma opinião sobre o assunto e era fugidio quando questionado, mantendo seu perfil diplomático e discreto.

Essa postura reativa da Igreja Católica em relação à participação das mulheres em espaços de decisão é consequência de uma estrutura e uma teologia marcadas e fundamentadas numa visão patriarcal, que influenciam na maneira como a instituição está estruturada em termos de doutrina, sacerdócio, poder e narrativas, Priscila Kikuchi, cientista social e teóloga integrante da ONG Católicas pelo Direito de Decidir

Segundo Kikuchi, no campo teológico, um exemplo importante é como a figura de Eva e Maria são interpretadas. A primeira, responsável pelo pecado original, e, a segunda, uma mulher submissa, delicada e silenciosa, cuja contribuição exaltada é de ter sido mãe. "Essas construções simbólicas do feminino colocam as mulheres como seres humanos de menor valor e capacidade", diz.

Aumentam as reivindicações das mulheres na Igreja Católica

A reivindicação sobre uma maior participação das mulheres na Igreja Católica é global. Em 2023, um grupo de cerca de 200 católicas escreveu uma carta aberta às "hierarquias eclesiásticas", na qual conclamavam a Igreja a pedir desculpas às mulheres pelas graves violações cometidas contra elas ao longo dos séculos. O texto foi endereçado a vários presidentes de comissões episcopais do mundo.