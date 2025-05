Rússia ataca Ucrânia um dia após Zelensky aceitar se encontrar com Putin

Autoridades ucranianas acusam a Rússia de realizar um ataque com centenas de drones entre a noite de ontem e a manhã de hoje, deixando duas pessoas feridas. A ofensiva acontece após a Ucrânia propor um cessar-fogo de 30 dias, que deveria começar hoje, e no momento em que o mundo vive a expectativa de um encontro entre Putin e Zelensky.

O que aconteceu

A Ucrânia foi atacada por 108 drones durante a noite. De acordo com o relatório da força aérea do país, 55 dispositivos foram abatidos e outros 30 se perderam e não causaram danos. Uma mulher ficou ferida na pequena cidade portuária de Bilhorod-Dnistrovsk, na região do Mar Negro de Odesa.

A Rússia também lançou bombas guiadas nas regiões de Kharkiv e Sumy. A empresa ferroviária ucraniana afirmou que um drone russo atacou um trem de carga civil no leste. O maquinista sofreu ferimentos de estilhaço na perna, mas não corre risco de vida.