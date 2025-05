Presente de avião de luxo a Trump é permitido? O que diz a lei americana

Texto foi criado pelos fundadores dos EUA para evitar corrupção e influência estrangeira no governo. A cláusula está em vigor desde 1789, mas não estabelece penalidades. "Nenhum Título de Nobreza será concedido pelos Estados Unidos; e nenhuma Pessoa que ocupe qualquer Cargo de Lucro ou de Confiança sob a autoridade deles poderá, sem o Consentimento do Congresso, aceitar qualquer presente, Emolumento, Cargo ou Título, de qualquer tipo, de qualquer Rei, Príncipe ou Estado estrangeiro", diz a cláusula 8 da nona sessão do artigo primeiro da Constituição americana.

Plano de Trump é manter o avião após o fim do mandato. Segundo fontes ouvidas pela ABC News, o Boeing 747-8 seria entregue à Trump Library Foundation em uma transação vista como legal pela procuradora-geral Pam Bondi e outros advogados do Departamento de Justiça. Cada ex-presidente americano tem uma espécie de arquivo com milhares de presentes, que podem ser mantidos após o mandato se a autoridade pagar o valor de mercado pelo item, explicou o The Guardian.

Não sei quem precisa ouvir isso, mas não, Donald Trump não pode aceitar um palácio voador de US$ 400 milhões da família real do Catar. Isso não é apenas ridiculamente corrupto, como também flagrantemente inconstitucional.

Senador Bernie Sanders

Em vez de impor a ética, o Procurador-Geral colocou o selo de aprovação do Departamento de Justiça a uma transação que viola flagrantemente tanto a letra quanto o espírito da Cláusula de Emolumentos da Constituição.

Deputado Ritchie Torres em carta ao Departamento de Justiça e Gabinete de Ética Governamental

Nada diz 'América em Primeiro Lugar' como o Air Force One dado a você pelo Catar. Não é apenas suborno, é influência estrangeira premium com mais espaço para as pernas.

Líder da minoria no Senado, Chuck Schumer