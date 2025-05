Avião de luxo de R$ 2,2 bilhões do Qatar a Trump acende alerta de aliados

Oposição também reagiu à possibilidade de Trump dizer "sim" ao presente. Chuck Schumer, líder dos democratas no Senado, declarou que o procurador-geral dos Estados Unidos deverá explicar "por que presentear o presidente com um jato particular não viola a cláusula de emolumentos da Constituição do país, que exige aprovação do Congresso".

Um porta-voz da Casa Branca disse hoje que os detalhes da doação ainda estavam sendo acertados. Trump reafirmou seu desejo em aceitar a aeronave e afirmou que seria "estúpido" recusar a oferta, porque o avião seria usado para suas missões oficiais como presidente.

Oposição cita atividades de Trump que podem indicar que o presidente está usando seu cargo para enriquecer a si mesmo ou à sua família. Em discurso no Senado, o democrata Schumer mencionou especificamente a moeda meme $TRUMP, planos para um novo hotel Trump em Dubai e um novo campo de golfe no Qatar.

Presente iria substituir o atual Air Force One usado pelo presidente. A aeronave oferecida pelo Qatar é Trump é descrita pela imprensa norte-americana como um "palácio voador" e, possivelmente, o presente mais caro já recebido por um líder dos EUA.

Um porta-voz do Catar, Ali Al-Ansari, afirmou em um comunicado que a possível transferência de uma aeronave para uso temporário como Air Force One ainda estava sendo considerada entre o Ministério da Defesa do Catar e o Departamento de Defesa dos EUA e que "nenhuma decisão foi tomada".

O presente pode ser ilegal?

A Constituição dos EUA proíbe funcionários do governo de aceitar presentes "de qualquer rei, príncipe ou Estado estrangeiro". A emissora ABC, no entanto, citando algumas fontes, relatou a Casa Branca e o Departamento de Justiça dos EUA alegam que o presente é legal e não se trata de suborno, já que não é dado em troca de nenhum favor ou ação específica.