Canguru mata homem a pontapés durante 'brincadeira' em fazenda nos EUA

Corpo foi encontrado com marcas de espancamento. Segundo autoridades locais, foram encontradas marcas que condizem com as patas traseiras do animal, sugerindo que sua vítima levou chutes violentos. A causa da morte, porém, ainda não foi confirmada.

Mr. Jack

Animal, chamado Mr. Jack, é um canguru-vermelho (Macropus rufus), de cinco anos. A espécie de canguru é a maior existente, podendo atingir até 1,80 metro de altura e pesar cerca de 90 quilos.

Mr. Jack era descrito como um animal dócil, acostumado com visitantes. "Ele adora carinho no pescoço e aceita petiscos das suas mãos", diz post publicado no perfil da fazenda no Facebook.

Apesar da tragédia, o animal não será sacrificado. As autoridades acreditam que o comportamento agressivo não foi espontâneo, mas provocado por Eric.

5-Star Farm

Fazenda é de Robert Slate, irmão de Eric. O empreendimento é descrito nas redes sociais como uma "empresa familiar conhecida por seu zoológico interativo e educativo", que "se dedica a proporcionar um ambiente seguro e enriquecedor para animais e visitantes".