Dragão Vigoroso: como é o caça chinês que derrubou aeronaves na Caxemira

No recente confronto na Caxemira, o "Dragão Vigoroso" teria sido capaz de abater cinco caças indianos também, informou o ministro das Relações Exteriores do Paquistão na última semana, antes do cessar-fogo acordado entre os dois países no fim de semana, com mediação dos EUA. Três deles eram de fabricação francesa, os Rafale, e outros dois russos: o MiG-29 e o SU-30, segundo a rede americana CNN.

A Índia não confirmou as perdas. No entanto, um oficial sênior da inteligência francesa admitiu à CNN que pelo menos um Rafale foi derrubado.

80% de todo o equipamento militar do Paquistão é chinês, segundo o site de notícias Business Insider. O país teria recebido sua primeira frota de caças, com versões atualizadas do J-10 original, em 2022. Eles são capazes de transportar bombas guiadas de precisão, mísseis ar-ar (capazes de destruir outra aeronave em pleno voo, como o PL-15), mísseis antinavio, além de foguetes.

A versão "exportação" do Dragão Vigoroso é o J-10CE, como este feito para a Força Aérea do Paquistão visto em um show aéreo de 2024 Imagem: Z3144228/Creative Commons

Comercialização desta aeronave pode mudar o mercado de armas global, na opinião de especialista. David Jordan, professor de estudos de defesa do King's College London, afirmou ao Business Insider que o J-10C é "aproximadamente equivalente a um modelo recente do F-16, mas com algumas características —como uma suíte de mísseis de longo alcance— que poderia dar a ele uma vantagem em alguns cenários".

O primeiro J-10, que foi a estreia da China na produção de aeronaves de combate modernas, entrou em serviço em 2004 com um design de asas em delta que lhe davam mais agilidade que estabilidade. Assim, ele poderia ser manobrado facilmente. Ele teria contado com a colaboração de profissionais israelenses e russos, que incorporaram tecnologias dos dois países ao caça, ainda segundo o Insider.