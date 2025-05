Foi floricultor, guerrilheiro e usava Fusca azul: curiosidades sobre Mujica

Seu meio de transporte só melhorou em 2005, quando se tornou ministro. A moto foi embora, dando lugar a um fusca azul modelo 1982. Um grupo árabe chegou a oferecer US$ 1 milhão pelo veículo em 2015. Se vendesse, Mujica doaria o dinheiro.

Mas o fusquinha é considerado um símbolo nacional do Uruguai, e ele desistiu da venda.

Mujica com seu Fusca azul Imagem: AFP/Presidência do Uruguai

Se despediu em discurso comovente

Mujica mostrou saber que seu tempo poderia estar acabando. Por isso, resolveu se despedir de uma maneira delicada durante um discurso no comício do candidato uruguaio que apoiou para a presidência do país, Yamandú Orsi.

"Mas estou feliz porque, quando meus braços acabarem, haverá milhares de braços substituindo a luta. Até sempre, eu dou meu coração", disse, em outubro de 2024.